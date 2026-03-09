Gli aumenti dei prezzi continuano a crescere senza sosta, mentre Mister Prezzi, il controllore dei costi, si trova spesso a dover constatare che il suo ruolo è ormai limitato. La situazione si fa sempre più complicata per i consumatori, che si trovano a dover affrontare rincari improvvisi e frequenti. In questa fase, la figura di Mister Prezzi sembra perdere efficacia nel tentativo di arginare gli aumenti.

Caro Mister Prezzi, le scrivo questa cartolina perché, improvvisamente, mi sono ricordato della sua esistenza. Che strano eh? Ogni volta che c’è un aumento sconsiderato dei prezzi, salta fuori che in Italia abbiamo Mister Prezzi, cioè lei, un funzionario del ministero incaricato proprio di controllare gli aumenti sconsiderati dei prezzi. Senza, per altro, poterli controllare. Sì, proprio così: lei ha la facoltà di «osservare», «scrutare», «monitorare», «segnalare», in pratica è il voyeur delle oscenità tariffarie. Una specie di umarell nei cantieri della speculazione. Nel senso che gli speculatori ci spennano e lei li guarda (o li monitora, se preferisce) senza avere gli strumenti per fermarli. 🔗 Leggi su Panorama.it

Panorama.it - Gli aumenti corrono, Mister Prezzi osserva: la storia del controllore che non può controllare

