A Bologna, nella zona del parco del «Pilastro», si sono registrati violenti scontri tra antagonisti e forze dell’ordine. Durante gli scontri, sei agenti sono rimasti feriti. Le proteste contro il Museo dei Bambini sono proseguite da diversi giorni, attirando l’attenzione con un clima di grande tensione. La situazione rimane instabile e sotto stretta osservazione.

Forze dell'ordine ancora nel mirino degli antagonisti a Bologna, dove violentissimi scontri si sono registrati al parco del «Pilastro», dove da giorni vanno avanti le contestazioni contro il Museo dei Bambini. Sabato pomeriggio un corteo con Usb, Potere al Popolo e del collettivo Cambiare Rotta, è partito nel quartiere per chiedere lo stop dei lavori ma in tarda serata, intorno alle 22, un gruppo di violenti, i soliti noti, hanno ingaggiato uno scontro con le forze dell'ordine poste a presidio. Lanci di bottiglie, pietre e oggetti hanno messo nel mirino i poliziotti e il bilancio, ancora una volta, parla di agenti feriti (almeno 6) e di 13 persone fermate e identificate durante la guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli antagonisti attaccano la Polizia. Sei agenti feriti

