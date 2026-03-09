Gli AlBa Project Karaoke si raccontano

Gli AlBa Project Karaoke sono protagonisti di un progetto musicale che promuove l’incontro tra persone attraverso il canto e l’energia condivisa. Recentemente, hanno rilasciato un’intervista esclusiva a GBT in cui hanno parlato della loro attività, delle iniziative e delle modalità con cui coinvolgono la comunità. La loro presenza nel panorama musicale si distingue per l’approccio partecipativo e il desiderio di unire diverse realtà attraverso la musica.

AlBa Project Karaoke: la musica come incontro, energia e comunità. Intervista esclusiva per GBT Magazine Nel panorama dell'intrattenimento lombardo, AlBa Project Karaoke è diventato un punto di riferimento per chi cerca serate vive, partecipate, capaci di unire DJ set, karaoke e un'atmosfera che profuma di autenticità. Abbiamo incontrato il gruppo per farci raccontare come nasce questo progetto, quali sfide affronta e quali sogni custodisce per il futuro. DJ: com'è nata questa attività?. "Beh, lavorare in radio mi riporta ai tempi da giovane. L'idea iniziale era quella di uscire dalla radio e fare DJ set, ed è quello che ho fatto. Poi ho notato che la gente, oltre a ballare, mi chiedeva anche di cantare.