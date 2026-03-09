Glaucoma | incontro a Forlì per fermare il ladro silente

A Forlì si è tenuto un incontro dedicato al glaucoma, una condizione nota come il ladro silente della vista. L’evento ha riunito specialisti e cittadini per discutere i rischi e le modalità di prevenzione di questa malattia che colpisce molte persone nella regione. Durante l’appuntamento sono state fornite informazioni sulle caratteristiche e sui possibili interventi per contrastare la progressione del disturbo visivo.

Il glaucoma, definito il ladro silente della vista, minaccia la salute visiva di migliaia di cittadini romagnoli. L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Forlì e Cesena organizza un incontro pubblico a Forlì per smascherare questa patologia insidiosa. L'appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle 10:30 nella sala assemblee della Fondazione Cassa dei Risparmi in Corso Garibaldi 45. La malattia agisce senza sintomi evidenti per lungo tempo, erodendo progressivamente il campo visivo fino a causare danni irreversibili. La prevenzione rimane l'unica arma efficace contro questo nemico invisibile. Un semplice controllo oculistico con misurazione della pressione intraoculare può bloccare l'evoluzione del male prima che sia troppo tardi.