Glasgow incendio devasta la stazione centrale

A Glasgow, un incendio di grandi dimensioni ha interessato un edificio della stazione centrale, causando danni significativi e un crollo parziale della struttura. Le fiamme sono state domate dalle squadre di emergenza, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti tra i presenti.

Un grande incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Lo scrive la Bbc. Il rogo si è sviluppato domenica pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street; l'edificio vittoriano è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che l'hub ferroviario, il più trafficato della Scozia, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime. Dopo una riunione a mezzanotte, Network Rail ha dichiarato: "Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Glasgow, incendio devasta la stazione centrale