Glasgow | incendio crolla edificio treni fermi e caos totale

Un incendio ha causato il crollo parziale di un edificio vicino alla stazione centrale di Glasgow, creando disagi e fermando i treni nella zona. La situazione ha generato caos tra i pendolari e i residenti, con i vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Nessun’altra informazione sulle cause o sui danni è stata comunicata.

Un drammatico incendio ha inghiottito un edificio nella zona della stazione centrale di Glasgow, provocando il crollo parziale della struttura e bloccando i servizi ferroviari. L'evento, avvenuto lunedì 9 marzo 2026, ha generato fumo visibile in tutta la città e portato alla cancellazione di decine di treni. Il rogo è scoppiato all'interno di un negozio di sigarette elettroniche situato in Union Street, proprio nel cuore pulsante del trasporto scozzese. Nonostante l'intensità delle fiamme e il collasso strutturale, non sono state registrate vittime o feriti tra la popolazione presente nell'area. La stazione, punto nevralgico per gli spostamenti regionali, rimane chiusa fino a nuovo avviso da parte delle autorità competenti.