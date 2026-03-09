Giustizia referendum sulla separazione delle carriere | l’importanza di capire

La campagna referendaria sulla separazione delle carriere è attualmente molto accesa e ha suscitato numerose polemiche, più di quanto non si sia visto in passato con altri grandi temi. La discussione coinvolge diverse forze politiche e cittadini, mentre il dibattito pubblico si sviluppa su più fronti. La consultazione popolare si avvicina e il clima intorno al quesito resta acceso.

Un clima sempre positivo mai urlato che a prescindere da ogni considerazione, ha svolto un ruolo fondamentale poiché c'è estremo bisogno di momenti in cui comunicare la propria opinione partendo dal dato tecnico ed è forse la migliore pubblicità che si potesse fare nello specifico a favore del SI in un momento in cui gli attacchi e le urla prevalgono, chiarendo dal proprio punto di vistacome si tratti del compimento dell'art.