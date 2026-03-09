Giuseppe giocaliero nuovo presidente dell' Aicis per la regione Sicilia

Il criminologo, giurista e sociologo forense Giuseppe Giocaliero è stato nominato presidente dell'Aicis per la regione Sicilia. La nomina è stata ufficializzata recentemente e rappresenta un nuovo incarico nel settore della criminologia. Giocaliero, già noto nel campo, assume questa posizione con l’obiettivo di guidare le attività dell’associazione nella regione. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’associazione.

Il professore criminologo, giurista e sociologo forense Giuseppe Giocaliero riceve un nuovo e prestigioso incarico in ambito di criminologia: è il nuovo presidente dell'Aicis della Regione Sicilia. Ente nazionale preposto per le attività che concernono la criminologia, gestito e presieduto dal presidente nazionale Ugo Terracciano, già primo dirigente della polizia di Stato, e professore di criminologia, l'Aicis è associazione italiana criminologi per l'investigazione e la sicurezza. Gli obiettivi di Aicis sono: assumere il ruolo di interlocutore tra i professionisti della criminologia e i soggetti (pubblici e privati) che... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

il criminologo e sociologo giocaliero giuseppe nuovo segretario regionale forensics groupIl Professore Giocaliero è anche all’interno della Commissione Internazionale per i diritti umani (Ihrc), dedicata all’attuazione della Dichiarazione...

