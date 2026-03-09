Giulia Honegger incinta di Fedez? Mano sulla pancia per nascondere la gravidanza intanto si parla di gender reveal - RUMOR

Un'immagine pubblicata dal rapper ha riacceso le voci sulla presunta gravidanza della sua compagna, Giulia Honegger. Da alcune settimane si susseguono indiscrezioni sulla possibile attesa di un bambino, mentre si parla anche di un evento di gender reveal. La giovane stilista milanese, legata al rapper, ha attirato l'attenzione dei media con un gesto che sembra nascondere qualcosa.

