Nel Beneventano si diffonde l'idea di possibili accordi tra il centrodestra e alcuni rappresentanti del Pd, creando tensioni e dubbi sulle future alleanze politiche. Giuditta commenta che si percepisce un “odore di inciucio” nel Sannio, mentre NdC denuncia un sospetto di coinvolgimento tra le forze di centrodestra e parti del Partito Democratico. La situazione mette a rischio le coalizioni in vista delle prossime elezioni amministrative.

NdC accusa: ‘Nel Beneventano odore di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd’. A rischio le alleanze per le prossime amministrative. Napoli, 8 marzo 2026 – “ Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza politica conquistando 5 seggi su 10, è segnato da un acre puzza d’inciucio tra le forze di centrodestra e pezzi del Partito democratico testimoniata da recenti dichiarazioni dei parlamentari di centrodestra in carica, in particolare circa le elezioni per il Presidente della Provincia in agenda nel prossimo autunno. Per quanto siano per ora abboccamenti e flirt, riteniamo inaccettabile che il Pd si presti, senza smentire, a questi sgrammaticati tentativi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione ovunque: vertici PD facciano chiarezza”

Articoli correlati

Elezioni provinciali nel Sannio, Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd”“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza...

Aggiornamenti e notizie su Giuditta NdC Puzza di inciucio nel...

Temi più discussi: Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione; Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione; Elezioni provinciali nel Sannio Giuditta NdC | Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd; Giuditta NdC | Puzza di inciucio nel Sannio così alleanze in discussione ovunque | vertici PD facciano chiarezza.

Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione ovunque: vertici PD facciano chiarezza Politica'Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza politica conquistando 5 seggi su 10, è segnato da un ... realtasannita.it

Giuditta avvisa: Attenti all’inciucio contro Mastella, Ndc reagirebbe altroveIl senatore Domenico Matera ha gettato il sasso nello stagno, ma a farlo ribollire è Pasquale Giuditta, segretario regionale di Noi di centro e cognato di Clemente Mastella (nella foto, il sindaco con ... ilsannioquotidiano.it

Pizza con puzza di plastica Siii Il coltello sciolto ha deciso di fare un plastico sotto la mia pizza La mia prima volta.. la pizza l’ho mangiata.. il plastico l’ho scoperto dopo - facebook.com facebook