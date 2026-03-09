Giovanili Sestese di misura sulla Pietà E l’Affrico accorcia le distanze

Nel campionato Juniores regionali élite, la squadra sestese ha conquistato una vittoria di misura contro la Pietà, mentre l’Affrico ha ridotto le distanze in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che permette alle squadre di avvicinarsi alle posizioni di vertice. Le due formazioni continuano a inseguire obiettivi importanti nella stagione in corso.

Sestese a caccia della capolista Floriagafir ai vertici della classifica del campionato Juniores regionali élite. I fiorentini della Floriagafir non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Pontassieve e la Sestese, battendo 3-2 la Pietà, si porta a -1 dai rivali. Da ricordare che fra due settimane ci sarà lo scontro diretto Sestese-Floriagafir allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Continua a sperare in un aggancio al vertice anche l'Affrico, che supera 3-1 il Fratres Perignano e consolida il terzo posto, accorciando a -5 dalla vetta. Sorpasso al quarto posto da parte dello Sporting Cecina, a cui basta l'1-0 per espugnare il campo del Bibbiena. In coda due risultati di grande rilievo: le vittorie di Maliseti Seano e Casentino Academy rispettivamente 2-1 sul Fucecchio e 1-0 contro la Lampo Meridien.