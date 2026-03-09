Giovanili amaranto weekend di carattere | vittorie pesanti e segnali di crescita

Il settore giovanile dell’Arezzo ha vissuto un fine settimana di grande attività con diverse partite disputate in tutta Italia. Le gare hanno portato vittorie significative e dimostrano un miglioramento continuo delle prestazioni dei giovani calciatori. Squadre di varie categorie hanno affrontato avversari diversi, ottenendo risultati che rafforzano l’idea di un percorso di crescita in corso.

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il settore giovanile dell’Arezzo, impegnato sui campi di tutta Italia con prestazioni che confermano la crescita costante del vivaio amaranto. Dalla Primavera fino all’Under 13, le squadre hanno mostrato personalità, qualità e spirito di gruppo, affrontando avversari competitivi con determinazione e identità. È stato un weekend fatto di risultati importanti, rimonte di carattere, partite combattute e anche qualche episodio sfavorevole. Ma al di là dei singoli risultati, ciò che emerge con chiarezza è il percorso di crescita di un gruppo di ragazzi che sta maturando non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Giovanili amaranto, weekend di carattere: vittorie pesanti e segnali di crescita Articoli correlati Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gareO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Dalla Primavera agli Under 13, un fine... Leggi anche: Vivaio amaranto, un weekend da applausi: gol, carattere e crescita continua Una selezione di notizie su Giovanili amaranto Temi più discussi: Settore giovanile Arezzo: gol, emozioni, indicazioni importanti; Settore giovanile | impresa dell’Under 17 contro la Roma pari di carattere per l’Under 15; Juventus Carrarese Under 15 4-2 | 3 punti per Pecorari col brivido finale Paesanti trascinatore; Juventus Carrarese Under 15 2-0 LIVE | Duka raddoppia col sinistro!. Settore giovanile Lazio, diramato il programma del weekend! Il puntoSettore giovanile Lazio, tornano in campo i giovani biancocelesti! Ecco cosa rivela il programma del weekend Non solo la prima squadra tornerà in campo tra qualche giorno, è il turno anche delle varie ... lazionews24.com Giovanili, un weekend di successi. Bene l’Under 17 di El KaddouriPer fortuna c’è il settore giovanile a rendere meno amaro il bilancio del weekend biancazzurro. È stato infatti un fine settimana all’insegna dei successi per le selezioni del vivaio biancazzurro. ilrestodelcarlino.it Livorno piange la scomparsa di Francesco Figaro, a soli 48 anni: ha vestito l’amaranto nelle giovanili, lascia la moglie e tre figli - facebook.com facebook