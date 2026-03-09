Una nuova generazione di giovani tributaristi si sta muovendo in Sicilia, affrontando questioni legate alla deducibilità dei costi. Jacopo Pettine ha inviato un appello al Ministro Andrea Abodi, chiedendo attenzione su questa problematica. La mobilitazione si concentra sulla difesa degli interessi professionali e sulla richiesta di chiarimenti ufficiali in ambito fiscale.

Nel cuore pulsante della Sicilia, dove la complessità amministrativa incontra le ambizioni di una generazione che non si arrende, Jacopo Pettine ha lanciato un appello diretto al Ministro Andrea Abodi. Il coordinatore dei Giovani Tributaristi Int, dopo aver consultato i vice coordinatori Desideria Micciulla e Giovanni Malinconico, ha inviato una missiva ufficiale per presentare il rinnovato Coordinamento nazionale e porre due questioni cruciali che bloccano lo sviluppo professionale dei giovani under 35. La lettera non è un semplice atto formale, ma una richiesta concreta di equità fiscale e sociale opera nel regime forfettario e nella gestione separata INPS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani tributaristi: la battaglia per la deducibilità dei costi

