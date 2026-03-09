Giovani e reati a Udine | la mappa e cosa dicono davvero i numeri

A Udine, due giovani di 14 anni sono stati convocati in questura insieme ai genitori per un avviso orale, misura preventiva adottata dal questore dopo alcuni episodi che coinvolgono reati contro il patrimonio e contro la persona. I ragazzi sono stati chiamati a causa di comportamenti ritenuti preoccupanti, in un contesto di attenzione crescente sulla delinquenza giovanile in città.

Hanno entrambi 14 anni e nei giorni scorsi sono stati convocati in questura a Udine insieme ai loro genitori per un avviso orale, misura preventiva applicata dal questore dopo una serie di episodi contro il patrimonio e contro la persona. Non una condanna, ma un richiamo formale prima che la situazione degeneri. Il caso non è isolato nella cronaca locale recente. Ma la domanda che suscita è più ampia: siamo davanti a episodi sporadici o a un cambiamento strutturale nel comportamento dei giovanissimi? La risposta passa (anche) dai numeri.Udine: seconda in Italia per incidenza di minori denunciatiIl dato locale parla chiaro. Nell’area di Udine gli under 18 rappresentano l’8,2 per cento del totale dei denunciati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Aria che uccide, i numeri di Firenze: cosa ci dicono davvero i dati sull’inquinamento

I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato (ma non è l’unica squadra in Serie A)Quanto conta la fortuna nel cammino del Milan nel campionato di Serie A 2025-2026? I numeri raccontano di un Diavolo solido ma anche aiutato dagli...

Una selezione di notizie su Giovani e reati a Udine la mappa e cosa...

Temi più discussi: Anche i minori subiscono la morsa securitaria. Gli effetti ormai stabili del Decreto Caivano; GIUSTIZIA MINORILE, MONTALBANO: QUALI RISPOSTE STIAMO DANDO OGGI AI RAGAZZI?; Io non ti credo più. Il grido di Antigone per i giovani detenuti; Io non ti credo più. VIII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile.

Coltelli, in pochi anni raddoppiato l'uso tra i giovani: Commettono reati sempre più graviQuasi 90mila studenti in Italia hanno usato armi per ottenere qualcosa. Nelle Marche crescono le rapine fatte da minori, dal 2021 quintuplicate le violenze sessuali. L'allarme per droga e psicofarma ... rainews.it

I reati digitali non risparmiano le Gen Z e Alpha: dall'adescamento al cyberbullismo, l'allarme nell'ultimo report della Polizia PostaleGrooming, sextortion, revenge porn colpiscono sempre più adolescenti, come segnala il Report della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. La fascia tra i 14 e i 17 anni la più esposta ... skuola.net

Paura sull’Asse Mediano: due giovani di 19 e 20 anni arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento a oltre 200 km/h tra Giugliano, Arzano e Casoria. Nel garage trovato un deposito di droga con hashish, marijuana e cocaina già pronta per lo spaccio. - facebook.com facebook

… e il segretario nazionale dei Giovani Simone Leoni. Ora andiamo a vincere. Il 22 e il 23 marzo votiamo Sì al referendum. x.com