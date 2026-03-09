Una giovane donna di 22 anni è stata uccisa a Napoli il 3 febbraio. Secondo le testimonianze, il coltello che ha ferito mortalmente la vittima era impugnato dal fratello di 28 anni, senza essere stato lanciato. La vittima, identificata come Jlenia Musella, è stata colpita al cuore durante un episodio che coinvolgeva i due familiari. La scena si è svolta in un contesto ancora da chiarire.

Tempo di lettura: 2 minuti Non sarebbe stato lanciato ma era saldamente nelle mani dell’assassino il coltello che ha trafitto il cuore di Jlenia Musella, la 22enne uccisa il 3 febbraio dal fratello Giuseppe, di 28 anni. Secondo quanto si è appreso gli specifici accertamenti della Procura di Napoli avrebbero restituito informazioni tali da far propendere gli inquirenti verso questa ipotesi, peraltro formulata dagli inquirenti (Squadra Mobile e Procura) già nelle primissime fasi dell’indagine e ripresa totalmente anche dal gip nell’ordinanza con la quale ha disposto il carcere per Giuseppe Musella. Ancora da chiarire, invece, il reale motivo della lite tra i due fratelli, che vivevano nello stesso appartamento del rione Conocal del quartiere Ponticelli, sfociata poi nell’omicidio della ragazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovane uccisa a Napoli, coltello impugnato e non lanciato dal fratello

Articoli correlati

Omicidio di Ylenia Musella a Napoli, le indagini: il coltello era impugnato dal fratello al momento del colpo, non lo ha lanciatoAccertamenti della Procura sull’omicidio della 22enne Ylenia Musella: il coltello che l'ha uccisa era impugnato dal fratello e non lanciato.

Ylenia Musella uccisa a 22 anni dal fratello: “Sono stato io. Abbiamo litigato, ho lanciato il coltello mentre era di spalle”Uccisa a 22 anni dal fratello in seguito a una lite: è quanto accaduto a via al Chiaro di Luna a Ponticelli.

19ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI, INDIVIDUATO UN 16ENNE: I DETTAGLI

Altri aggiornamenti su Giovane uccisa

Temi più discussi: Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa a Napoli: semilibertà per uno degli aggressori; Follia sul bus: donna accoltellata al viso. L'aggressore urla il nome di Gratteri mentre lo portano via; Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa a Napoli: semilibertà per uno degli aggressori; Quindici coltellate per uccidere la ex moglie e poi la fuga da Napoli a Montegabbione.

Giovane uccisa a Napoli, coltello impugnato e non lanciato dal fratelloNon sarebbe stato lanciato ma era saldamente nelle mani dell'assassino il coltello che ha trafitto il cuore di Jlenia Musella, la 22enne uccisa il 3 febbraio dal fratello Giuseppe, di 28 anni. Secondo ... rainews.it

Giovane uccisa a Napoli, il fratello arrestato dalla PoliziaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di ... ansa.it

Giovane uccisa a Napoli, coltello impugnato e non lanciato dal fratello. Ipotesi degli inquirenti trova conferma dagli accertamenti - facebook.com facebook