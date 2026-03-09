Giornate storte pesanti problemi ma anche soddisfazioni e persone speciali

A Gallipoli, le giornate sono spesso caratterizzate da momenti difficili e imprevisti, ma ci sono anche momenti di soddisfazione e incontri con persone speciali. Alla sera, molte persone si ritrovano sulla riva del mare, dove il sole, il cielo e il mare si incontrano, creando un’atmosfera magica. È in quei momenti che il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio al silenzio dell’infinito.

GALLIPOLI - “Giornate storte, pesanti, problemi, ma anche soddisfazioni, persone speciali, dolci pensieri e sorrisi, poi arriva la sera ed è li in riva al mare, lì nasce la magia nel punto in cui sole, cielo e mare si incontrano, il tempo si ferma per ascoltare il silenzio dell’infinito, i pensieri che hai nella testa diventano parole, e capisci che la vita è una sola e va vissuta ogni attimo prendendo le cose belle che ci regala, perché la vita da e la vita toglie”. Scatto e testo ci arrivano da Gallipoli, dal nostro lettore Antonio Provenzano. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

