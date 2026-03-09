Ieri a Milano si è svolto un corteo organizzato da Non una di meno in occasione dell’8 marzo. Il corteo, che ha attraversato le strade della città, si è aperto con uno striscione su cui si leggeva:

"Disarmiamo guerra e patriarcato": è il grande striscione con cui si è aperto il corteo milanese organizzato ieri da Non una di meno, in occasione dell’8 marzo. Un corteo a cui hanno partecipato almeno diecimila persone che da piazza Duca d’Aosta sono arrivate a piazza Fontana con cartelli contro la guerra e anche contro il ddl Bongiorno. Un grande poster con scritto "Senza consenso è stupro, senza dissenso è fascismo" è stato affisso sul Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Sulle vetrine di un locale vuoto, sono stati attaccati manifesti con il simbolo di Microsoft e la scritta "molestatore" riferita al caso Epstein. È comparso un simbolo di Tesla ribaltato, e un manifesto con il volto di Trump a testa in giù e la scritta "Make Fascist Afraid Again", ovvero fate che i fascisti abbiano ancora paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata della donna, il corteo: "Disarmiamo guerra e patriarcato"

Corteo 8 marzo a Milano: “Disarmiamo guerra e patriarcato. Le nostre vite valgono"Milano, 8 marzo 2026 – A Milano oggi, 8 marzo, migliaia di persone al corteo organizzato in città da Non una di Milano.

Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid porta a Milano il Museo del PatriarcatoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta...

Una selezione di notizie su Giornata della.

Temi più discussi: Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna; Dieci curiosità sulla Giornata internazionale della donna; Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donna; Festa della donna, 8 marzo: storia e significato.

Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it

Le foto della Giornata internazionale della donnaLa Giornata internazionale della donna è stata ufficialmente fissata per l’8 marzo dalle Nazioni Unite nel 1975. Dal 1996 in poi ogni anno ha un tema specifico. Per il 2026 il tema scelto è Diritti, ... ilpost.it

#8marzo, #Giornata internazionale della #donna - facebook.com facebook

8 MARZO | Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo Un po' di storia dal Novecento ad oggi, tra lotte di piazza e movimenti rinati. #ANSA x.com