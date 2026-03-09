Giorgio Poi è la cura più musica leggera per tutti

Ieri sera all’Alcatraz di Milano, Giorgio Poi ha dato il via alla sua serie di concerti di marzo. Con questa data, l’artista si prepara a portare in giro la sua musica leggera, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera intima e rilassata. La serata ha segnato l’inizio di un ciclo di spettacoli che dureranno diverse settimane, con l’obiettivo di condividere le sue canzoni con un pubblico sempre più ampio.

Con la data zero di Milano di ieri sera, all'Alcatraz, Giorgio Poi si è apparecchiato una prima metà di marzo piuttosto intensa. Un tour nei club, sei date per la precisione, distribuite su tutta la penisola ma concentrate in appena sette giorni. Per uno come lui, non dovrebbe essere un problema, e il fatto che tutte le suddette date siano praticamente già sold out è un buon segno (se non il migliore). Eppure, come nella più classica delle strutture narrative, un piccolo infortunio domestico ha dovuto comunque mettersi di mezzo, aggiungendo una tensione alla storia che mette sempre un po' di pepe. «Ah, questo?» dice il cantante indicandosi la fasciatura alla mano sinistra, in risposta alla mia curiosità da ficcanaso.