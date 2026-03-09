Giorgia Meloni le immagini al palazzetto e l’orrore contro le premier e la figlia

Un pomeriggio qualsiasi, una madre decide di prendersi una pausa dagli impegni ufficiali e trascorrere del tempo con la famiglia. Le immagini mostrano Giorgia Meloni al palazzetto, mentre si trova con la figlia. Durante l’evento si sono verificati attacchi e insulti rivolti sia alla premier che alla bambina, con alcuni video che circolano online. La scena ha suscitato scalpore e reazioni di condanna.

Un pomeriggio come tanti per una madre che decide di mettere da parte per qualche ora gli impegni istituzionali per dedicarsi alla famiglia. È quanto accaduto a Tivoli, dove gli spalti del Palazzetto dello sport Paolo Tosto hanno accolto un’ospite d’eccezione. In tribuna, tra genitori e parenti dei giovani atleti, era presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata per sostenere la figlia Ginevra durante una gara di danza. >> “In ospedale”. Ansia in tv, paura per il conduttore assente dalla diretta: la notizia sulle sue condizioni La bambina era impegnata nelle competizioni del Campionato regionale Fidesm Lazio, organizzato dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna al palazzetto per le gare della figlia Ginevra(Adnkronos) – Giorgia Meloni sveste per un pomeriggio i panni della presidente del Consiglio e si ritrova a Tivoli da mamma.

Giorgia Meloni al palasport di Tivoli per la gara di ginnastica artistica della figlia. Tifo dagli spaltiLe immagini sono state riprese dall'emittente locale Canale Dieci. Vestita di bianco, in tenuta sportiva, scarpe da ginnastica e gilet imbottito in tinta, ia premier è stata rispettata nella sua priva ... msn.com

