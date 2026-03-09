Giocare senza nove titolari a volte di più ed essere ancora lì è un miracolo Un miracolo di Conte

Una squadra ha affrontato diverse partite senza nove titolari, eppure si è mantenuta in corsa. La presenza di alcuni giocatori assenti non ha impedito di restare in partita, dimostrando una certa solidità. La gestione della rosa e le scelte tecniche sono state al centro dell’attenzione, mentre l’allenatore ha mantenuto la sua direzione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con questa determinazione.

Ogni volta riprende da capo. Fa l’inventario di chi ha a disposizione. E con la pazienza dell’alchimista ogni volta muta il volto tattico alla squadra. Ar Udine 14122025 - campionato di calcio serie A Udinese-Napoli foto Andrea RiganoImage Sport nella foto: Antonio Conte FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 28° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Sì, un miracolo. Giocare tutto il campionato senza nove titolari (e certe volte addirittura più di nove), ed essere ancora lì, è un miracolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giocare senza nove titolari (a volte di più), ed essere ancora lì, è un miracolo. Un miracolo di Conte Articoli correlati Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo”Riuscire a raccontare i dettagli di un incidente traumatico talmente grave da costringere i dottori ad indurre il coma farmacologico è quasi un... Napoli, il «miracolo» di San Gennaro, il sangue si è sciolto ancora: perché succede e perché a volte noIl fenomeno è stato annunciato ufficialmente dall’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha spiegato... Aggiornamenti e notizie su Giocare senza nove titolari a volte di... Discussioni sull' argomento Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia Como-Inter; Inter, torna Dumfries: l'arma per il derby e il double dopo 107 giorni di attesa; Giochi di carte più popolari: nuove tendenze digitali; Sassuolo, Matic: Possiamo giocare anche in nove, dimostrato di avere carattere. Io ve lo dico usciamo dalla Conference, giocare 2 volte a settimana depotenzia tutti figurarsi la #fiorentina x.com "È stata una gara difficile da giocare e giocata poco, con molti uomini addosso e lanci lunghi. Non siamo stati fortunati nei rimpalli. Ma non usciamo ridimensionati. Sul tiro di Kone, Malinovski la tocca con la mano, non so perché il var non sia intervenuto". - facebook.com facebook