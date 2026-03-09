Giocaliero guida l’Aicis Sicilia | sicurezza e lotta

Giuseppe Giocaliero è stato designato alla presidenza dell'Aicis per la Regione Sicilia, assumendo la guida dell'associazione nazionale di criminologi per l'investigazione e la sicurezza nel territorio isolano. L'annuncio arriva il 9 marzo 2026, confermando un nuovo livello di responsabilità professionale per il giurista palermitano. Questa nomina non è un semplice cambio formale, ma segna un momento cruciale per lo sviluppo della sicurezza pubblica in una regione che necessita di competenze specializzate. Il professionista si assume la missione di collegare i tecnici della materia con le istituzioni pubbliche e private che richiedono tali prestazioni.