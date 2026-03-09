Ginecologa Dayana Quintili | ascolto e cura a Lido di Fermo

Al Poliambulatorio Emotest di Lido di Fermo, la dottoressa Dayana Quintili, ginecologa e ostetrica, si aggiunge allo staff e inizierà le sue attività alla fine di marzo 2026. La sua presenza porta un nuovo punto di riferimento per le donne che cercano assistenza ginecologica e ostetrica nella zona. La struttura prevede l’apertura di nuovi servizi per il pubblico.

Il Poliambulatorio Emotest di Lido di Fermo accoglie la dottoressa Dayana Quintili, ginecologa ed ostetrica, che diventerà operativa a partire dalla fine del mese di marzo 2026. La nuova professionista porta con sé un percorso formativo che unisce l'esperienza nel settore pubblico alla specializzazione privata, con sede in Via Nazionale 78, strategica posizione lungo il lungomare. Questa apertura segna un momento significativo per l'offerta sanitaria locale, dove la figura della dottoressa si inserisce in una rete di professionisti già attiva dal novembre 2025. L'arrivo non è solo un semplice cambio di personale, ma rappresenta un rafforzamento dell'équipe multidisciplinare che opera tra la sede di Lido e quella centrale di Piane di Montegiorgio.