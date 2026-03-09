Gigi | 4 anni dopo il corteo di trattori onora il contoterzista

A quattro anni dalla tragedia, la comunità agricola di Cesenatico si riunisce per un corteo di trattori in memoria di Luigi Foschi, conosciuto come Gigi, contoterzista che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’evento raccoglie agricoltori e familiari per ricordare la sua figura e mantenere vivo il suo ricordo.

La comunità agricola di Cesenatico si prepara a onorare la memoria di Luigi Foschi, noto come Gigi, contoterzista deceduto quattro anni fa in un incidente sul lavoro. La commemorazione è fissata per domenica 22 marzo alle ore 10 nella zona artigianale di Villalta, dove amici e colleghi si riuniranno con una partecipazione massiccia di trattori e mezzi agricoli. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, prevede un aperitivo offerto, un pranzo collettivo presso il Pausa Caffè e richiede la prenotazione obbligatoria al numero 333 2837081. Il ricordo del drammatico evento del 25 marzo 2022 rimane vivo nel tessuto sociale del territorio, trasformando la tragedia in una tradizione annuale che rafforza i legami tra gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli amici non dimenticano 'Gigi', tutto pronto per ricordare il contoterzista agricolo morto in un incidente nei campiCi sarà sicuramente un'ampia partecipazione di trattori e altri mezzi agricoli per quella che è diventata ormai una tradizione per tenere viva la...

Comacchio onora il brigadiere Scantamburlo: 20 anni dopo, il ricordo di un eroe caduto in servizio durante un controllo.Comacchio Ricorda il Brigadiere Scantamburlo, Vent’anni di Silenzio Spezzato da un Eroe Comacchio (Ferrara) – Si è rinnovato ieri, sabato 14 febbraio...

