Giappone | via libera alle staminali contro il Parkinson

Le autorità sanitarie giapponesi hanno approvato ufficialmente un nuovo trattamento a base di staminali per il morbo di Parkinson. La decisione consente l’utilizzo di questa terapia innovativa, che mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti dalla malattia. La scelta rappresenta un passo importante nel campo delle terapie neurologiche e sarà presto disponibile per i pazienti giapponesi.

È arrivata la luce verde definitiva per un trattamento rivoluzionario contro il morbo di Parkinson, autorizzato dalle autorità sanitarie giapponesi. L’azienda Sumitomo Pharma ha ottenuto l’approvazione condizionata e limitata nel tempo per utilizzare cellule staminali riprogrammate, basandosi su studi condotti dall’Ospedale Universitario di Kyoto. La procedura mira a migliorare i sintomi motori in quei pazienti che non rispondono più alle terapie farmacologiche tradizionali, segnando una svolta nella lotta contro questa patologia neurodegenerativa. Dietro questo risultato c’è il lavoro pionieristico del Premio Nobel Shinya Yamanaka, che ha scoperto come trasformare cellule adulte in cellule staminali pluripotenti indotte, capaci di rigenerare i tessuti danneggiati dal Parkinson. 🔗 Leggi su Ameve.eu

