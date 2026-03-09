Giallo comico e interazione | al Teatro Bertoni arriva Scena con delitto

Il Teatro Bertoni di Battipaglia ospiterà il 15 marzo lo spettacolo comico intitolato

Appuntamento con "Scena con delitto", spettacolo che andrà in scena il prossimo 15 marzo a Battipaglia. L'evento teatrale si svolgerà nel Teatro Bertoni. L'opera si struttura come un giallo dalle tinte comiche caratterizzato da un formato interattivo. Durante lo svolgimento della storia, gli spettatori seguiranno le vicende dei personaggi e saranno chiamati a intervenire per decidere la direzione che prenderà la narrazione. Il coinvolgimento del pubblico in sala si concluderà con una votazione finale in cui i presenti devono individuare e scegliere chi sia l'assassino.

