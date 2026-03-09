Giacomo Balla 36mila visitatori in 4 mesi | è la seconda mostra più vista di sempre dal 2010

In quattro mesi, quasi trentaseimila persone hanno visitato l'esposizione dedicata a Giacomo Balla al Palazzo del Governatore, rendendola la seconda mostra più visitata dal 2010. La mostra ha attirato un pubblico numeroso, confermando l'interesse per l'artista e la sua opera nel contesto locale. I visitatori hanno avuto l'opportunità di esplorare una vasta selezione di pezzi e approfondire la vita e il lavoro di Balla.

La consigliera del Pd Gabriella Corsaro: "Il 21% dei turisti arrivati dall'estero ha dichiarato di aver prolungato per l’occasione il soggiorno a Parma" “È stata la seconda mostra più vista di sempre a Palazzo del Governatore dal 2010, con quasi trentaseimila visitatori in quattro mesi: l’esposizione «Giacomo Balla. Un universo di luce», allestita grazie alla collaborazione fra Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e il Comune di Parma – Assessorato alla Cultura, con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del MIC, ha messo in mostra dal 10 ottobre 2025 al 15 febbraio scorso sessanta opere del maggior pittore futurista, ottenendo un gradimento altissimo dai visitatori, di cui più di un terzo è stato costituito da turisti, anche da fuori Italia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

