Ghostbusters 6 | incerti i piani dopo i 200 milioni al botteghino

Il sesto capitolo di Ghostbusters ha raccolto 200 milioni di dollari al botteghino nel 2024, ma i piani per il progetto successivo non sono ancora definiti. La produzione e la distribuzione non hanno annunciato ufficialmente se ci saranno ulteriori sviluppi o se il film rappresenta già la fine della saga. La decisione finale dipenderà dai prossimi passi della casa di produzione.

Il futuro del sesto capitolo della saga degli acchiappafantasmi rimane incerto a causa dei risultati commerciali del precedente film, uscito nel 2024. McKenna Grace, volto principale della nuova generazione, ha confermato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali riguardo a un seguito immediato. L'attrice ha espresso il suo desiderio di tornare a interpretare Phoebe Spengler, ruolo che l'ha accompagnata durante gli anni formativi della sua carriera. Tuttavia, i dati di botteghino indicano una performance sottotono che ha frenato i piani di produzione diretti da parte di Sony. I numeri freddi dietro il silenzio. La realtà economica del cinema contemporaneo impone rigidi criteri di valutazione prima di approvare nuovi sequel.