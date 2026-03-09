Ghirardello è il migliore in campo Podda superlativo
Ghirardello si distingue come il giocatore più efficace in campo, mentre Podda si conferma superlativo nella sua prestazione. Krapikas ottiene un 6,5, essendo chiamato raramente in causa ma pronto a intervenire quando necessario. Bruscin, anch’egli valutato 6,5, mostra la sua esperienza durante l’intera partita. La partita si conclude con queste valutazioni, senza ulteriori analisi o commenti.
KRAPIKAS 6,5: Chiamato poco in causa, reattivo quando serve. BRUSCAGIN 6,5: La sua esperienza si sta rivelando sempre più utile SIGNORINI 6,5: Dalle sue parti non si passa, esce solo perché accusa problemi fisici (dal 25’ st BARONCELLI 6) DI BITONTO 6,5: Ormai gioca con la personalità di un veterano, è in crescita costante e non sembra fermarsi. PODDA 7: Bissa la grande prestazione vista contro il Carpi, anche oggi con un assist decisivo. ROSAIA 6: Stoico, come ormai ci ha abituato. La sua corsa si esaurisce solo dopo il triplice fischio CARRARO 6: Deve ancora tornare al meglio della condizione, ma è prezioso nell’impostare l’azione (dal 32’ st FAZZI 6) VARONE 6,5: Un vero puma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
