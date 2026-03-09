Ghirardello si distingue come il giocatore più efficace in campo, mentre Podda si conferma superlativo nella sua prestazione. Krapikas ottiene un 6,5, essendo chiamato raramente in causa ma pronto a intervenire quando necessario. Bruscin, anch’egli valutato 6,5, mostra la sua esperienza durante l’intera partita. La partita si conclude con queste valutazioni, senza ulteriori analisi o commenti.

KRAPIKAS 6,5: Chiamato poco in causa, reattivo quando serve. BRUSCAGIN 6,5: La sua esperienza si sta rivelando sempre più utile SIGNORINI 6,5: Dalle sue parti non si passa, esce solo perché accusa problemi fisici (dal 25’ st BARONCELLI 6) DI BITONTO 6,5: Ormai gioca con la personalità di un veterano, è in crescita costante e non sembra fermarsi. PODDA 7: Bissa la grande prestazione vista contro il Carpi, anche oggi con un assist decisivo. ROSAIA 6: Stoico, come ormai ci ha abituato. La sua corsa si esaurisce solo dopo il triplice fischio CARRARO 6: Deve ancora tornare al meglio della condizione, ma è prezioso nell’impostare l’azione (dal 32’ st FAZZI 6) VARONE 6,5: Un vero puma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ghirardello è il migliore in campo. Podda superlativo

