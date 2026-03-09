Dal 5 al 15 marzo 2026, il Teatro Torlonia di Roma presenta una nuova interpretazione dell’Amleto, uno dei più noti drammi della letteratura occidentale. Lo spettacolo si propone di offrire una lettura diversa del testo classico, con un approccio innovativo. La rappresentazione si svolge nel teatro romano, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La produzione mette in scena una versione rivisitata dell’opera.

Dal 5 al 15 marzo 2026 il Teatro Torlonia di Roma ospita uno spettacolo che rilegge uno dei grandi classici della letteratura occidentale da una prospettiva inedita. “Gertrude. Regina, sposa, madre” porta in scena la figura della regina di Danimarca, madre di Amleto, restituendo voce e profondità a un personaggio spesso rimasto ai margini della tragedia shakespeariana. Nel dramma originale di William Shakespeare, Gertrude appare come una presenza sfuggente e ambigua, sospesa tra il dolore per la morte del marito e il nuovo matrimonio con il re Claudio. In questa rilettura teatrale, invece, la regina diventa il centro della narrazione. Lo spettacolo esplora le sue fragilità, i suoi desideri e le sue contraddizioni, offrendo al pubblico una prospettiva più intima e complessa sul suo ruolo all’interno della vicenda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gertrude, la regina dimenticata: al Teatro Torlonia una nuova lettura dell’Amleto

Articoli correlati

Gertrude. Regina, sposa, madre. La tragedia di Shakespeare al Teatro TorloniaAlla madre, vedova e nuova sposa, personaggio chiave dell’Amleto di Shakespeare è dedicato Gertrude.

Amleto in salsa piccante, al Teatro Roma una storia inedita in bilico tra ironia e poetica dell’assurdoAmleto in salsa piccante: al Teatro Roma torna in scena una storia inedita, in bilico tra ironia e poetica dell’assurdo, con Massimiliano Vado,...