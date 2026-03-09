Genova tredicenne cade da muraglione | è grave

A Genova Voltri questa mattina una ragazza di 13 anni è caduta da un muraglione alto circa otto metri mentre si stava dirigendo a scuola. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale a causa delle ferite riportate. La caduta ha causato preoccupazione tra i testimoni presenti durante l’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Momenti di paura questa mattina a Genova Voltri, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muro alto circa otto metri mentre si stava recando a scuola. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una giovane ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese. Secondo quanto riferito dal 118, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

