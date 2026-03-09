Una ragazza di tredici anni è caduta da un dirupo di otto metri nel quartiere Voltri a Genova. È stata soccorsa sul posto e trasportata in ambulanza all'ospedale Gaslini, dove si trova in terapia intensiva ma è ancora cosciente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una giovane di tredici anni è precipitata da un dirupo di otto metri nel quartiere Voltri a Genova, venendo ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Gaslini. L’incidente si è verificato questa mattina presso il parco di Villa Duchessa, dove la studentessa era giunta dopo aver scoperto lo sciopero scolastico. La ragazzina appare cosciente e respira autonomamente, sebbene le condizioni siano descritte come gravi ma non letali. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere per ricostruire esattamente come si è verificata la caduta dal muraglione che costeggia via al Santuario delle Grazie. L’istante critico tra scuola e svago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 13enne precipita da 8 metri, grave ma cosciente

