Nella partita tra Genoa e Roma, Ostigard si distingue per aver dato il massimo nel gioco aereo, ottenendo un 7, mentre Pellegrini si presenta con una prestazione meno brillante, valutata 5. La squadra di De Rossi registra diversi voti alti e nessuna insufficienza, mentre quella di Gasperini mostra alcune criticità nelle valutazioni individuali. La sfida si conclude con queste valutazioni dei singoli protagonisti.

Nella squadra di De Rossi tanti voti alti e nessuna insufficienza, in quella di Gasperini il migliore è Ndicka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Roma, le pagelle: Ostigard super nel gioco aereo, 7. Pellegrini ingenuo: 5

Lazio-Genoa, le pagelle: Cataldi glaciale, 7. Ostigard sbanda: 5Tra i biancocelesti brillano anche Pellegrini e Taylor, mentre Gila causa il rigore che riapre la gara.

Leggi anche: Pagelle Genoa Napoli: Buongiorno horror, Juan Jesus ingenuo. Hojlund certezza, Colombo non basta VOTI

Contenuti e approfondimenti su Genoa Roma le pagelle Ostigard super....

Temi più discussi: Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Genoa-Roma quote analisi 28ª giornata Serie A; Genoa-Roma: nella bolgia del Ferraris il palcoscenico è tutti per gli allenatori ex; Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Genoa-Roma 2-1 pagelle: De Rossi sgambetta la sua ex squadra, Messias e Vitinha fanno volare il GrifoneSerie A 2025-26, 28a giornata, Genoa-Roma, 2-1, i top e flop e le pagelle: Vitinha e Messias decidono la gara, De Rossi festeggia contro la sua ex squadra. sport.virgilio.it

Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Vitinha (7) gol vittoria, Pellegrini (4,5) errore che pesa, Malen (6) ci prova, Messias (6,5)La Roma crolla 2-1 contro il Genoa e complica notevolmente la sua corsa verso la Champions. De Rossi fa un brutto scherzo al suo eterno amore e ottiene tre punti fondamentali in ... ilmessaggero.it

Serie A, Milan-Inter 1-0. Il Milan riduce lo svantaggio andando a -7 dalla capolista Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it http - facebook.com facebook

#IlMiglioreVG - Genoa-Roma 2-1 - Vota il man of the match dei giallorossi #ASRoma x.com