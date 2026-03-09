genny tra romanticismo e dandismo sfila con abiti scultorei

Una figura maschile sfila in passerella indossando abiti ispirati a un equilibrio tra romanticismo e dandismo, caratterizzati da forme scultoree e linee controllate. Gli abiti, che richiamano la crescita organica di un fiore, si presentano come vere e proprie sculture tessili, mentre i gesti del modello sono precisi e studiati, riflettendo un’idea di eleganza rigorosa e senza compromessi.

Disciplina e fioritura, i gesti controllati da un’idea di eleganza senza compromessi e l’espansione organica di un fiore che diventa scultura. Il punto di partenza della collezione Genny FW2627 di Sara Cavazza Facchini viene dal lontano. Arriva direttmente dalla moda lanciata durante il Direttorio (17951799) da “Les Incroyables e les Merveilleuses”. Erano persone talmente rigorose nella continua ricerca di un’immagine assoluta e piena di regole da far nascere il dandismo. Ed ecco che il guardaroba maschile fatto da blazer affilati, gilet strutturati, pantaloni impeccabili e camicie dagli alti colli viene riletto al femminile con una precisione quasi architettonica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

