A gennaio 2026 in Italia si sono verificati 225 attacchi informatici, segnando un aumento del 42% rispetto al mese precedente. Durante lo stesso periodo, sono stati segnalati 236 mila esperti di sicurezza informatica mancanti nel settore. Questi dati mostrano un incremento significativo delle minacce digitali e della carenza di professionisti qualificati.

I dati del solo mese di gennaio 2026 registrano un aumento drastico delle minacce informatiche in Italia, con 225 eventi cyber segnalati, un incremento del 42% rispetto al periodo precedente. Parallelamente alle crescenti aggressioni digitali, il Paese affronta una carenza strutturale di professionisti specializzati, stimata in 236.000 figure mancanti nel settore ICT rispetto alla media europea. L’analisi della situazione evidenzia come la sicurezza informatica non sia più una questione puramente tecnica, ma richieda una governance strategica integrata che coinvolga i vertici aziendali e le nuove normative sulla segnalazione obbligatoria. La mappa degli attacchi: settori colpiti e vettori d’invasione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gennaio 2026: +42% cyberattacchi e 236mila esperti mancanti

