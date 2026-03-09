Generali ha deciso di vendere le attività Danni in Irlanda e Irlanda del Nord al Gruppo Zurich Insurance. L’accordo riguarda la gestione del business attraverso le filiali irlandese e britannica di Generali Spagna, che operano con il marchio RedClick. La cessione riguarda dunque specificamente il settore Danni nelle due isole, e non coinvolge altri segmenti di attività.

Generali ha raggiunto un accordo per la cessione al Gruppo Zurich Insurance del business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord, gestito attraverso le branch irlandese e britannica di Generali Spagna con il marchio RedClick. Il valore dell’operazione è pari a 337 milioni di euro per cassa. Generali Spagna manterrà 51 milioni di euro di capitale in eccesso attualmente allocato alle relative attività Danni irlandesi. L’operazione è in linea con l’impegno del Gruppo a focalizzarsi sui mercati assicurativi core. La cessione è coerente con l’impegno di Generali a focalizzarsi sui mercati assicurativi core, dove il Gruppo detiene già una scala significativa e una presenza di primo piano, ed è pienamente allineata al piano strategico Lifetime partner 27: driving excellence. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Generali vende a Zurich le attività Danni in Irlanda

