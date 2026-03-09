Generali con Brignone per lo sport italiano

Generali ha annunciato una collaborazione con la sciatrice olimpica per sostenere lo sport italiano, puntando sulla gestione del rischio e sulla capacità di trasformare il talento in risultati concreti. La partnership mira a rafforzare il legame tra il mondo finanziario e quello sportivo, evidenziando come entrambi condividano una grammatica comune fatta di visione e capacità di adattamento.

VISIONE, gestione del rischio e capacità di trasformare il talento in risultati misurabili: sport e finanza sembrano muoversi su piste lontane ma condividono la stessa grammatica. Ed è su questo terreno comune che alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Federica Brignone – dal 2010 testimonial di Banca Generali – ha scritto una pagina indelebile dello sport italiano, con le due medaglie d’oro nel SuperG e nel Gigante, a meno di un anno dal terribile infortunio subito ai Campionati italiani. Trionfo che ha consacrato Brignone come la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi. Un percorso costruito combinando talento, determinazione e impegno quotidiano, e che da 16 anni a oggi ha avuto nella private bank del Leone un compagno di viaggio costante sulle piste innevate di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato(Adnkronos) – Oggi lo sport italiano a Milano Cortina ha vissuto una giornata storica con l'oro di Brignone, conquistato a 10 mesi dal grave...

Federica Brignone: un palmarès leggendario nello sport italianoLa campionessa italiana si è distinta in modo eccezionale nel mondo dello sci alpino, ottenendo una **doppietta** che rimarrà impressa nella memoria...

OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE MEDAGLIA D'ORO SUPER G FEMMINILE!#olimpiadiinvernali #news

Il Generale Luongo telefona a Brignone: Un'altra pagina di storia». E l'oro è doppio con VittozziPer l'Arma dei Carabinieri una domenica di gloria con la medaglia d'oro di Federica in gigante e il bis con Lisa nel biathlon ... corrieredellosport.it

Quanto guadagna Federica Brignone? Il patrimonio dell’azzurra medaglia d’oro a Milano Cortina 2026Dalle tenebre alla gloria: Federica Brignone vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che riaccende i riflettori anche sul suo patrimonio ... money.it

