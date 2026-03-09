Il gruppo assicurativo Generali ha venduto la sua divisione Danni in Irlanda a Zurich per 337 milioni di euro. La transazione fa parte di una strategia di ristrutturazione del portafoglio di attività, che mira a riorganizzare le aree di business del gruppo a livello internazionale. La vendita coinvolge esclusivamente l’unità operativa irlandese e non interessa altre filiali o divisioni del gruppo.

Il Gruppo Generali sta procedendo a una ristrutturazione strategica del proprio portafoglio di attività, con la vendita specifica della divisione Danni operante in Irlanda alla società Zurich. Questa operazione, che si colloca nel piano di riassetto complessivo dell’assicuratore italiano, ha generato un incasso immediato pari a 337 milioni di euro. La transazione avviene in un momento delicato per i mercati finanziari, a pochi giorni dalla presentazione dei conti consolidati relativi all’esercizio 2025, segnando una fase attiva di ottimizzazione delle risorse aziendali. L’operazione non è isolata ma rappresenta un tassello fondamentale di una strategia più ampia volta a snellire l’offerta e concentrarsi sui core business ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Generali: 337 milioni da vendita Irlanda a Zurich

Articoli correlati

Generali vende a Zurich le attività Danni in IrlandaGenerali ha raggiunto un accordo per la cessione al Gruppo Zurich Insurance del business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord, gestito attraverso le...

Leggi anche: Mondiali, Italia-Irlanda si gioca a Bergamo: biglietti in vendita dal 6 febbraio

Aggiornamenti e notizie su Generali 337 milioni da vendita Irlanda...

Discussioni sull' argomento Lottomatica controcorrente dopo i conti 2025, analisti ok; Azioni Generali: quali impatti in Borsa con vendita asset in Irlanda?.

Generali: vende a Zurich attivita' Danni in Irlanda per 337 milioniPer focalizzarsi su mercati core. Giovedi' i conti 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mar - Generali vende a Zurich le attivita' Danni ... ilsole24ore.com

Generali cede il ramo danni irlandese RedClick a Zurich e incassa 337 milioni. Titoli in calo in un mercato instabileIl ramo Danni in Irlanda e Irlanda del Nord è gestito attraverso le branch irlandese e britannica (Irlanda del Nord) di Generali Spagna con il marchio RedClick. Generali Spagna manterrà 51 milioni di ... msn.com

A seguito del sold out della data ai Magazzini Generali di Milano, Mondo Marcio annuncia il tour Solo Un Uomo Live - XX anniversary, un'occasione imperdibile per celebrare le hit dell’iconico album di Platino Solo Un Uomo, a distanza di 20 anni dalla sua pu - facebook.com facebook

Generali, accordo da €337 mln con Zurich per cessione business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord; obiettivo generare plusvalenza x.com