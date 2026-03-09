A Gavardo, un negozio è stato chiuso temporaneamente dalle autorità dopo aver riscontrato gravi problemi igienici. Le verifiche sono state effettuate nel corso di controlli di routine e hanno portato alla sanzione immediata. Attualmente sono in corso ulteriori verifiche e ispezioni per accertare la situazione complessiva dell’attività commerciale.

Un esercizio commerciale nel cuore di Gavardo ha subito la chiusura immediata dopo che le autorità hanno rilevato condizioni igieniche inaccettabili. L’ispezione congiunta tra Polizia Locale e ATS ha portato alla sospensione dell’attività fino al risanamento totale delle irregolarità. La sanzione amministrativa è già stata notificata al gestore, mentre i controlli continuano a proteggere la salute pubblica nella Valle Sabbia. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di vigilanza sul territorio bresciano, dove la sicurezza alimentare e l’igiene rappresentano priorità assolute per le amministrazioni locali. La decisione non è improvvisata ma frutto di una catena di eventi iniziati mesi prima, dimostrando come il sistema di controllo funzioni in modo coordinato tra forze dell’ordine e agenzie sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gavardo: bottega chiusa per igiene, sanzione e controlli in corso

