Gauff fuori | infortunio lacrime e sorprese a Indian Wells

Al torneo di Indian Wells, la giocatrice numero 4 al mondo, Coco Gauff, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio al braccio sinistro. La partita si è conclusa con lacrime e delusione, mentre lo spettacolo proseguiva tra sorprese e cambi di risultato nel deserto californiano. La giornata ha visto molte emozioni, con l’attenzione rivolta soprattutto alla sfortunata eliminazione di Gauff.

Il deserto californiano di Indian Wells ha vissuto una giornata di sorprese e colpi di scena, dove la sfortuna ha messo fine alle speranze della numero 4 al mondo, Coco Gauff, costretta al ritiro per un infortunio al braccio sinistro. Mentre la statunitense crollava in lacrime all’inizio del secondo set contro Alexandra Eala, altre atlete come Amanda Anisimova e Victoria Mboko hanno invece consolidato la loro presenza agli ottavi di finale con prestazioni dominanti. Il torneo si prepara ora per lo scontro tra le due vincitrici nel turno successivo. L’atmosfera al Tennis Paradise è cambiata drasticamente dopo che Gauff, pur conducendo il primo set 6-2, ha dovuto abbandonare il campo quando il punteggio era 2-0 nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

