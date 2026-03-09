Una dichiarazione rilasciata alcuni mesi fa sta ora creando tensioni tra gli organizzatori e Jessie Buckley, che è candidata agli Oscar. La polemica coinvolge i gatti e il film intitolato

Una dichiarazione fatta mesi fa sta ora minacciando la corsa agli Oscar di Jessie Buckley. La star, già vincitrice del Golden Globe e del BAFTA per il film Hamnet, si trova al centro di una tempesta mediatica innescata dal riemergere di un’intervista virale in cui l’attrice ha espresso preferenze animali estreme. Mentre le votazioni per i premi più prestigiosi si stanno chiudendo, la questione si è trasformata da aneddoto privato a dibattito pubblico globale. L’episodio risale a novembre, quando durante la promozione di Hamnet su un podcast, Buckley ha rivelato di aver posto un ultimatum al suo compagno Freddie Sorensen: scegliere tra lei o i suoi gatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatti contro Oscar: la polemica che minaccia Jessie Buckley

