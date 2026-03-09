Gassmann su Rai 1 | la serie che spiega il referendum giustizia

Da questa sera, 9 marzo 2026, la Rai trasmette su Rai 1 la serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con Alessandro Gassmann nel ruolo di un avvocato penalista. La nuova produzione televisiva affronta temi legati alla giustizia e ai processi penali, offrendo una narrazione che si concentra sui personaggi e le vicende legali. La serie va in onda ogni settimana sul primo canale della rete pubblica.

Da stasera, 9 marzo 2026, la Rai trasmette su canale uno la serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio, che vede Alessandro Gassmann nei panni di un avvocato penalista. Il progetto, basato sui romanzi di Gianrico Carofiglio e diretto da Gianluca Maria Tavarelli, promette di intrecciare casi giudiziari con le vicende intime del protagonista a Bari. L’attore ha sottolineato come questa fiction possa servire da strumento di comprensione riguardo al referendum costituzionale sulla giustizia. L’opera si presenta come un evento televisivo composto da quattro prime serate, dove la tensione investigativa si fonde con l’esplorazione emotiva di un uomo sospeso tra rigore morale e inquietudini personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

