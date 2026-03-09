Gasolio a 1,10 euro | la pesca di Rimini riduce le uscite

Il prezzo del gasolio è passato da 0,64 a 1,10 euro al litro, influenzando le attività della pesca a Rimini. Di conseguenza, i pescatori locali hanno deciso di ridurre le uscite in mare per contenere i costi. La variazione del costo del carburante ha portato a un cambiamento nelle abitudini di lavoro delle imbarcazioni della zona.

Il prezzo del gasolio è schizzato improvvisamente da 0,64 a 1,10 euro al litro, costringendo la marineria riminese a ridisegnare le proprie strategie operative. Di fronte all’impennata dei costi e alle difficoltà di approvvigionamento legate alle tensioni in Medio Oriente, la Cooperativa pescatori ha attivato un sistema di turnazione che limita ogni imbarcazione a 48 ore di navigazione settimanale. L’allarme lanciato dall’assessora all’Ambiente Anna Montini evidenzia come il conflitto globale stia impattando direttamente sull’economia locale romagnola, trasformando una crisi internazionale in un problema quotidiano per i lavoratori del mare.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carburante alle stelle, allarme per la pesca: la marineria riminese riorganizza e riduce le usciteL'assessora Anna Montini: “Il prezzo è salito all'improvviso da 0,64 a 1,10 euro al litro”.

