Garante | stop all’app cimiteriale che mischiava pubblico e privato

Il Garante per la privacy ha deciso di intervenire contro un’app cimiteriale utilizzata da alcune amministrazioni comunali, tra cui quelle di Ancona e Velletri, e i relativi gestori dei servizi. Sono state comminate sanzioni amministrative ai soggetti coinvolti a causa di pratiche che mescolavano dati pubblici e privati senza adeguate garanzie. La decisione si basa su contestazioni riguardanti l’uso di questa applicazione.

Il Garante per la privacy ha irrogato sanzioni amministrative verso Stup, il Comune di Ancona, il Comune di Velletri e i rispettivi gestori dei servizi cimiteriali. La decisione segue accertamenti riguardanti l'app Aldilapp, strumento digitale che unisce funzioni istituzionali a servizi social e commerciali. L'Autorità ha ordinato la cancellazione dei profili digitali creati automaticamente dai database comunali e la netta separazione tra le diverse tipologie di servizi offerti. L'indagine ha evidenziato come l'utilizzo di una piattaforma unica per fini misti comporti trattamenti di dati personali eccedenti rispetto alle sole finalità istituzionali.