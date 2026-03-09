Gamicon torna a Pisa il festival del videogioco

A Pisa torna Gamicon, il festival dedicato ai videogiocatori e alla cultura pop. L’evento, giunto alla sua nuova edizione, offre un programma ampliato che include tornei, esposizioni e momenti di intrattenimento per visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e si protrarrà per più giorni, attirando appassionati provenienti da diverse regioni.

Dopo il successo delle passate edizioni, l’evento dedicato al mondo dei videogiochi e della cultura pop si presenta con una versione XXL, pensata per offrire ancora più attività, esperienze e occasioni di divertimento per visitatori di tutte le età.Tra le principali novità di quest’anno ci sarà un ampliamento delle attività di intrattenimento, con esperienze pensate per coinvolgere il pubblico anche oltre il gaming. I visitatori potranno partecipare alla Laser Tag Arena, affrontare enigmi e missioni nella Escape Room a tema, assistere alla spettacolare Gara Cosplay dedicata ai personaggi di videogiochi, anime, film e fumetti e prendere parte a momenti di spettacolo e animazione come il raduno Spider-Man, lo show K-Pop dei Demon Hunters e l’area dedicata ai duelli con spade laser ispirate all’universo di Star Wars. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

