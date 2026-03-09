L’ex ministro Gian Luca Galletti ha dichiarato che Bologna rimane la sede più adatta per ItaliaMeteo, confermando così la posizione già espressa in passato. La questione del trasloco dell’azienda di previsioni meteorologiche è al centro di un dibattito pubblico, ma Galletti insiste sulla preferenza per la città emiliana. La sua opinione è stata resa nota oggi in un’intervista.

Bologna, 9 marzo 2026 – "La collocazione fisiologica e più indicata per ItaliaMeteo è Bologna ". L’ex ministro Gian Luca Galletti non ha dubbi. Da una parte valorizza l’operato del Governo, che "con la ministra Anna Maria Bernini (Università e Ricerca; ndr) ha portato al Tecnopolo risorse e fondi europei", dall’altra è convinto che l’ex Manifattura Tabacchi resti "la sede ideale" per ospitare il centro meteo al centro della bufera. Galletti, che idea si è fatto? "Innanzitutto, è giusto fare una precisazione". Di che tipo? "Prima del 2017, quando è stata costituita l’agenzie meteo nazionale, ogni regione aveva il suo centro. E questo è sempre stato un punto di debolezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galletti e il trasloco di ItaliaMeteo: "Bologna è ancora la sede ideale"

Articoli correlati

ItaliaMeteo, i motivi del trasloco: "Costi elevati e disorganizzazione". L’obiettivo è migliorare l’efficienzaLa totale mancanza di figure di riferimento dirigenziale, che ha causato negli anni una situazione di "disorganizzazione generale".

ItaliaMeteo a Roma: a rischio il polo scientifico di Bologna eItaliaMeteo lascia Bologna: il Governo sposta l’agenzia a Roma La Legge di Bilancio 2026 prevede il trasferimento dell’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna...