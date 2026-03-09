Galeazzo Bignami spiana Boccia a Porta a Porta | Qual è l' articolo? Non rispondi

Durante una puntata di Porta a Porta, Galeazzo Bignami ha chiesto a Boccia quale fosse l'articolo di legge, ma non ha ricevuto risposta. Il dibattito sulla riforma della giustizia ha visto la discussione spostarsi più sulla sfera politica che su quella tecnica, con scontri tra le forze di maggioranza e opposizione. La conversazione ha evidenziato le tensioni tra i protagonisti del dibattito.

Nel dibattito politico sul referendum sulla giustizia, lo scontro tra maggioranza e opposizione si sta giocando sempre più sul piano politico che su quello tecnico. Secondo la lettura della maggioranza, la strategia della sinistra sarebbe quella di trasformare la consultazione in un voto contro il governo guidato da Giorgia Meloni, piuttosto che entrare nel merito dei contenuti della riforma. Un esempio emblematico è arrivato dal confronto televisivo a Porta a porta tra Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, e Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico. Nel corso del dibattito, Boccia ha attaccato l'impostazione della riforma sostenendo che "Non ci può essere un potere dello Stato che ha poteri illimitati.