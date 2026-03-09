Gabriel Garko ha confermato di aver fatto il botulino, passando dalle rughe d’espressione alla definizione della mandibola. Negli ultimi tempi, sempre più uomini si rivolgono a trattamenti estetici per migliorare il proprio aspetto. Le procedure più richieste includono interventi come il botulino e altri ritocchi mirati a modificare i tratti del viso. Analizziamo le tendenze nel settore della medicina estetica e cosa cercano gli utenti.

L'attore ha sollevato un polveroni di supposizioni sul cambiamento dei lineamenti del suo viso e per questo ci ha tenuto a chiarire che sarebbe da attribuire un intervento andato male: «Ho sempre avuto la fissazione per le occhiaie, ho fatto un'operazione che non è andata bene e mi ha creato delle cicatrici sottocutanee, ho fatto diversi interventi agli occhi per correggerle, per questo sono sparito per un po'», ha detto al programma Verissimo. Numerosi gli interventi estetici, e non, a cui Garko si è sottoposto nell'ultimo anno:: «Non mi riconoscevo più. Non stavo bene, ora sto tornando a piacermi. Ho fatto una decina agli occhi per rimediare al danno, poi un intervento per l'ernia inguinale, e uno al braccio dopo una frattura».

© Vanityfair.it - Gabriel Garko conferma di aver fatto il botulino. Dalle rughe d’espressione alla definizione della mandibola, gli interventi più richiesti dagli uomini

