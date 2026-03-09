Gabriel è nato | Sonia e Simone crescono il figlio

Gabriel è nato, portando gioia nella famiglia di Sonia Barrile e Simone Margagliotti. I due genitori stanno crescendo il loro bambino, che rappresenta un cambiamento importante nella loro quotidianità. La nascita del bambino è stata annunciata pubblicamente e ha suscitato entusiasmo tra amici e conoscenti. La coppia si dedica ora alle prime settimane di vita del nuovo arrivato.

La nascita di Gabriel, figlio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, segna un nuovo capitolo nella vita dei due protagonisti di Temptation Island. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 8.40, la coppia ha dato alla luce il piccolo che pesa 2,7 kg, confermando una genitorialità condivisa nonostante la fine della loro relazione sentimentale. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social network, dove i due hanno condiviso immagini del neonato insieme ai genitori. Sebbene la storia d’amore sia terminata mesi fa, l’impegno verso il bambino rimane solido, come dimostrato dalla presenza di entrambi nel momento del parto e nelle prime foto scattate dopo la nascita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

