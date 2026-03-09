Furto di piantine nel giorno della Festa della Donna la denuncia

Nel giorno della Festa della Donna, sono state denunciate il furto di alcune piantine appena piantate nel centro di Nocera Inferiore. Le piante, collocate in uno spazio pubblico, sono state prelevate senza autorizzazione. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili. La scomparsa delle piante è stata segnalata dalle autorità locali.

Nel giorno della festa della donna, sono state rubate le piantine appena messe a dimora a Nocera Inferiore. Un episodio che ha generato tanto sconcerto e indignazione. Lo denunciano il Movimento “Per Nocera Inferiore” e il Movimento “Popolare Nocerino”. "Un gesto meschino che offende non solo chi lavora per migliorare il volto del nostro quartiere, ma l’intera comunità.È bene ribadire che parliamo di arredi urbani donati gratuitamente dai volontari dei due movimenti. Il furto è avvenuto all'interno dell'aiuola spartitraffico tra Via Vico e Via Marconi. Di seguito, le due foto prima e dopo il furto" si legge in una nota. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Furto di mimose nel giorno della Festa della Donna, la denunciaNel giorno della festa della donna, sono state rubate le piantine appena messe a dimora a Nocera Inferiore.

Leggi anche: Prima edizione della 'Active Woman Walk', camminata solidale nel giorno della festa della donna

Altri aggiornamenti su Furto di piantine nel giorno della...

Discussioni sull' argomento Nocera, rubate le piantine di lavanda nell’aiuola spartitraffico; Marijuana, rubate 434 piante dalla serra sequestrata dai carabinieri; Palermo, blitz dei carabinieri a Borgo Nuovo: trovata serra di marijuana in una ex scuola occupata; Chili di cocaina e marijuana: barista di paese al centro della rete di spaccio.

Furti, inseguimenti e violenza domestica: il questore emette sette misure di prevenzioneFogli di via obbligatori, avvisi orali e ammonimenti sono stati disposti negli ultimi giorni, in provincia, a seguito degli interventi di polizia e carabinieri ... lecceprima.it

SANT’ANTIMO - “Ennesimo furto stanotte a Sant’antimo questa volta è toccata a noi come già successo ad altri commercianti del paese. Nonostante ció, restiamo sempre operativi”. E’ la denuncia del proprietario di un esercizio commerciale di Sant’Antimo, og - facebook.com facebook

Campagna di phishing #Enel in corso Furto di credenziali di accesso della vittima. Info e #IoC sul canale Telegram t.me/certagid/981 x.com