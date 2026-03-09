Furto di cavi elettrici danneggiato l' impianto di illuminazione di via Scorzadenaro | Ormai è un' emergenza

In via Scorzadenaro, una traversa di via Altofonte, sono stati rubati dei cavi elettrici e l’impianto di illuminazione è stato danneggiato. L’intervento ha lasciato alcune zone al buio, creando disagi per i residenti e gli automobilisti che transitano in zona. La situazione viene descritta come un’emergenza da chi si occupa della sicurezza pubblica.

Furto di cavi e impianto di illuminazione danneggiato in via Scorzadenaro, traversa di via Altofonte. La scoperta è stata fatta dagli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di Amg Energia nel corso dell'allestimento del cantiere per l'avvio di un intervento di manutenzione straordinaria. Con le attività straordinarie, autorizzate dall'Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo, l'impianto, formato da nove punti luce, avrebbe dovuto essere collegato alle infrastrutture già riqualificate a led di viale Regione Siciliana (opere eseguite dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto "Agenda Urbana").